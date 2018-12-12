غوتيريش ينضم لمحادثات اليمن

يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى السويد الأربعاء من أجل إعطاء دفعة لوفدي الحكومة والمتمردين اليمنيين لمواصلة المحادثات الجارية بينهما برعاية المنظمة الدولية في محاولة لإنهاء النزاع الذي دفع بملايين الأشخاص إلى حافة المجاعة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان نشر في نيويورك الثلاثاء إن غوتيريش "سيجري محادثات مع الوفدين" و"سيلقي كلمة في جلسة ختام هذه الجولة من المفاوضات".

وصرح دبلوماسي طالبا عدم كشف هويته أن زيارة الأمين العام تهدف إلى "التشجيع على مواصلة المفاوضات" التي يمكن أن تستأنف في كانون الثاني/يناير في مكان سيتم تحديده، وقد يكون في الشرق الأوسط.

وبدأت المفاوضات التي تسعى لوضع أطر تمهد الطريق لوضع حد للحرب المستمرة منذ 2014 في السادس من كانون الأول/ديسمبر في قرية ريمبو، ويفترض أن تختتم الخميس.

ورغم التقدم الذي تحقق في ملف الأسرى، استبعد الوفد الحكومي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال الجولة الحالية من المحادثات.

وتعد هذه المحادثات أول لقاء بين طرفي النزاع اليمني منذ أكثر من عامين، إذ انهارت آخر جولة من المفاوضات في 2016 بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انطلاقها.