غوغل: أوقفنا حسابات مرتبطة بحملة تضليل إيرانية

أعلنت مجموعة غوغل الخميس إغلاق قنوات وحسابات على منصة يوتيوب على خلفية حملة تضليل مرتبطة بإيران، بعد خطوة مماثلة من قبل فيسبوك وتويتر.



وقالت غوغل إنها وبالتنسيق مع شركة الأمن الإلكتروني "فاير آي" تمكنت من إيجاد رابط بين الحسابات وإذاعة جمهورية إيران الإسلامية في إطار حملة تعود إلى كانون الثاني/يناير 2017.



وقال نائب رئيس غوغل كنت ووكر في بيان "تمكنا من تحديد عدد من الحسابات التي كانت تخفي ارتباطها بحملة تديرها منظمة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية".



وتابع ووكر أن "المتورطين في هذا النوع من عمليات التأثير ينتهكون سياساتنا ونحن نقوم سريعا بحذف محتوى كهذا من خدماتنا ونغلق حساباتهم".



وتندرج خطوة "غوغل" في إطار حملات خدمات الإنترنت ضد التضليل الإعلامي الصادر من روسيا وإيران بهدف زرع الشقاق والالتباس قبيل الانتخابات الأميركية النصفية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



وقالت غوغل إنها أوقفت أيضا "هجمات تصيد" ترعاها دول تخللها توجيه رسائل خادعة لمستخدمي البريد الإلكتروني المجانية في محاولة لدفعهم إلى كشف معلومات مثل كلمات المرور.



وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها إنها عززت في 2017 دفاعاتها ضد فاعلين مرتبطين بـ"وكالة أبحاث الإنترنت" التي يشتبه بأنها الذراع الرقمية للكرملين.



وأعلنت غوغل أنها أزالت قنوات على منصة "يوتيوب" وحسابا على "بلوغر" بعد مراقبة أنشطة هذه الوكالة.



والأسبوع الماضي ضبطت مايكروسوفت مواقع إلكترونية قالت إنها مرتبطة بالاستخبارات الروسية حاولت الدخول على خط النقاش السياسي الأميركي.

