غوغل تجرب 'مطابقة الوجه'

أفاد تقرير بأن شركة غوغل تجرب خاصية جديدة في مساعدها الصوتي تسمح باستخدام ملامح الوجه من أجل إصدار أوامر مخصصة، بعد نجاحها في استخدام الصوت "لتخصيص" الأوامر.

وقال موقع engadget.com إن النسخة التجريبية من تطبيق غوغل على نظام أندرويد مزودة بإمكانية عمل مسح لنطاق رؤية المستخدم لتوفير أوامر مخصصة، على الأجهزة المزودة بكاميرات.

وقال إنه طالما احتوى الجهاز على كاميرا، يمكن عرض معلومات حساسة أو إصدار أوامر دون الحاجة إلى إنشاء ملف تعريف صوتي.

وتقوم الخاصية بمطابقة وجه المستخدم مع الملف الشخصي له لتقديم خدمة تعتمد على تفضيلاته الشخصية.

وحسب تقرير engadget.com، سيتعين على المستخدم تدريب هذا النظام، وبالإمكان إضافة أجهزة متعددة كي تعمل هذه الخاصية.

ولم تعلن غوغل توقيت إطلاق خدمة "مطابقة الوجه" رسميا، وتوقع الموقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت.