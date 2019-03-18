غوغل يحتفل بالياباني مياكي

احتفل موقع غوغل بالمخترع بالياباني سيتشي مياكي الذي اخترع البلاطات الصفراء البارزة المخصصة للمكفوفين وضعاف البصر.

وهذه البلاطات التي تحتوي على نتؤءات بارزة يمكن الشعور بها من خلال العصا أو المشي، وهي تساعد المكفوفين على التنقل في الأماكن العامة من خلال تنبيههم إلى الاقتراب من مكان خطر، لذلك عادة ما توجد قرب منصات السكك الحديدية أو ممرات المشاة.

صمم مياكي هذه الفكرة في 18 آذار/ مارس 1967 من ماله الخاص في أوكاياما اليابانية عندما فقد صديقه القدرة على الرؤية بوضوح.

بعد عقد من الزمن، نقلت الفكرة إلى جميع السكك الحديدية اليابانية. وسرعان ما انتشرت بعد ذلك في بقية أنحاء العالم.

توفي مياكي في عام 1982 ، ولكن اختراعه ما يزال موجودا ويستخدم على نطاق واسع.