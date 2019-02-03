غوغل تزيل تطبيقات خبيثة من متجرها

أزالت شركة غوغل 29 تطبيقا للصور والكاميرا من متجرها "غوغل بلاي"، كانت تقدم إعلانات مضللة ومحتوى غير لائق وتسرق معلومات شخصية للمستخدمين.

وحسب تقارير أميركية، فإن التطبيقات التي كان يتم تحميلها على أجهزة أندرويد، كانت تقوم بإظهار إعلانات ملء الشاشة بعضها عبارة عن محتوى جنسي.

هذه التطبيقات كانت أيضا تشجع المستخدم، تحت ذريعة المشاركة في مسابقات، على فتح مواقع معينة بهدف سرقة معلوماته الشخصية مثل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

وذكر موقع Trend Micro أن بعض تطبيقات "الكاميرا" كانت تدعي القيام بتجميل صورة المستخدم، لكنها في الواقع كانت تسرق صور المستخدمين وتحملها على خادم خاص، ورجح الموقع استخدامها لإنشاء صور لحسابات مواقع تواصل اجتماعي مزيفة.

وقال موقع mashable.com إن هذه التطبيقات تم تحميلها أكثر من أربعة ملايين مرة.