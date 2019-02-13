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تكنولوجيا

غوغل تستثمر 13 مليار دولار

محرك البحث غوغل

تعكف شركة غوغل على تخصيص استثمارات تناهز 13 مليار دولار في 2019، حسب ما نشر الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي في مدونة.

وتعتزم الشركة توسعة مراكز البيانات التابعة وتأسيس مراكز جديدة في نيفادا، أوهايو، تكساس ونبراسكا بما يوفر ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل في قطاع الإنشاءات، فضلا عن افتتاح مكاتب جديدة ستشمل 14 ولاية مختلفة.

أماكن مراكز بيانات غوغل
أماكن مراكز بيانات غوغل

وستضاعف الشركة عدد موظفيها في فيرجينيا، وستقدم الدعم لأعمالها في واشنطن، وتوسيع مراكز بياناتها في نيويورك.

وأشار بيتشاي إلى أن غوغل لديها مكاتب في 24 ولاية في أميركا حاليا، وستتواجد في ولايات أكثر بهدف استمرار تقديم خدماتها التي تشمل كل العالم.

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كما ستتوسع الشركة في تهيئة مشاريعها لتعتمد على الطاقة المتجددة بشكل أكبر.

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