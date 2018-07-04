غوغل تصدر نسخة تجريبية أخيرة من 'أندرويد بي'

أطلقت شركة غوغل إصدار "بيتا 3" التجريبي لنظام تشغيل "أندرويد بي".

وجاء إطلاق الإصدار الجديد من "بيتا 3" بعد شهر على إصدار "بيتا 2"، وبعد معالجة الثغرات والمشاكل التي كانت موجودة في الإصدار السابق.

ولا يزال الإصدار الجديد، وهو آخر الإصدارات التجريبية لنظام التشغيل قبل إطلاقه، في نسخة متاحة فقط لمطوري تطبيقات أندرويد، ليتمكنوا من تطوير تطبيقات لتتلاءم مع الإصدار الجديد والاستفادة من المزايا التي يتيحها.

ويتيح "أندرويد بي" بالمجمل مزايا إضافية تتعلق باستخدامات الكاميرا خاصة فيما يتعلق بالإيماءات، وتوظيف الذكاء الصناعي لتعزيز كفاءة عمل الأجهزة وإطالة عمر البطارية فيها.

وكان نائب رئيس "أندرويد" للشؤون الهندسية ديف بيرك قد أعلن في تغريدة له في آذار/مارس عن إتاحة أندرويد بي للمطورين. ​

Early baseline of Android P available for developers to try out now. Lots more to come over the next few months. https://t.co/m0LQOwAG5E — Dave Burke (@davey_burke) March 7, 2018

وتتطلع غوغل لمنافسة "أي أو أس 12" من آبل بنظام "أندرويد بي"، حيث يتشابهان حتى الآن إلى حد بعيد خاصة فيما يتعلق بالمساعد الشخصي، والإيماءات، وتطبيقات محاكاة الواقع الافتراضي، واعتماد بصمة الوجه.