غوغل تطعن على غرامة قياسية ضدها بسبب أندرويد

أعلنت مجموعة غوغل الأميركية الثلاثاء أنها قدمت طعنا في الغرامة القياسية بقيمة 4.34 مليار يورو التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو بتهمة الاحتكار بشأن نظام التشغيل أندرويد.

وقال المتحدث باسم غوغل آل فيرني في رسالة إلكترونية لوكالة الصحافة الفرنسية: "لقد قدمنا طعنا في قرار المفوضية الأوروبية المتعلق بأندرويد أمام محكمة الاتحاد الأوروبي".

وفرض الاتحاد الاوروبي هذه الغرامة غير المسبوقة على غوغل لاتهامها باستغلال موقع نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية "أندرويد" من أجل تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.

كما دعت المفوضية الأوروبية غوغل إلى "إنهاء ممارساتها غير المشروعة خلال 90 يوما تحت طائلة التعرض لعقوبات مالية تصل إلى 5 بالمئة من متوسط الإيرادات اليومية العالمية لألفابت" الشركة التي يتبع لها غوغل.

ومنذ سنوات تستهدف المفوضية الأوروبية نظام أندرويد الذي يستخدم في 80 بالمئة من الهواتف النقالة في أوروبا والعالم.

وأخذت المفوضية الأوروبية على غوغل أنها فرضت على الشركات المنتجة للأجهزة أن تحمل مسبقا تطبيق غوغل سيرتش ومشغله كروم كشرط لمنح ترخيص لمتجر بلاي ستور.

كما اتهمتها بدفع أموال لبعض كبار المنتجين والمشغلين لشبكات الهواتف النقالة ليحملوا مسبقا بشكل حصري تطبيق غوغل للبحث على أجهزتهم، وبمنع الشركات المنتجة الراغبة في تحميل تطبيقات غوغل مسبقا من بيع هواتف ذكية تعمل على نسخ أخرى من أندرويد لم تصادق عليها غوغل.

وقد يستغرق النظر في الاستئناف أمام القضاء الأوروبي سنوات.