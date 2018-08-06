غوغل تطلق أندرويد 'باي' على هواتف بكسل

النسخة المقبلة من نظام أندرويد من غوغل سيطلق عليها اسم "باي".

وستستخدم النسخة الجديدة الذكاء الاصطناعي للتكيف على كيفية استخدامك للجهاز. فعلى سبيل المثال، سيضبط أندرويد إضاءة الشاشة بدراسة تعديلاتك اليدوية بدلا من ضبطها تلقائيا إلى مستوى معين بناء على الضوء المحيط.

تقوم غوغل بإطلاق أسماء حلوى على نسخها من أندرويد، ومنها مارشميلو.

سيضم النظام الجديد خاصية تدعى "سلايسز" والتي ستحاول تقديم أجزاء من معلومات عن تطبيقاتك المفضلة دون أن تضطر إلى فتحها.

وستتمكن من البدء في اختبار خاصيات تهدف لتحسين الحالة الإلكترونية للأشخاص وتتضمن وضع "ويند داون" الذي سيحول ضوء الشاشة إلى الرمادي في وقت معين ليساعدك على الاستعداد للنوم.

وسيتاح "باي" أولا على هواتف "بيكسل" التي تنتجها غوغل بدءا من الاثنين.