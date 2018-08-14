غوغل تلاحقك في كل مكان.. هكذا تمنعها من رصد موقعك

كشف تحقيق صحافي أن غوغل (Google) تستطيع متابعة تحركاتك حتى وإن قمت بإلغاء ميزة تحديد المكان الجغرافي، بما يعد انتهاكا لخصوصية المستخدم.

وأظهر تحقيق لوكالة "أسوشيتدبرس" أن رفضك لعملية "التعقب" و"المتابعة" التي تقوم بها في تطبيقات غوغل المختلفة على أنظمة "أندرويد" (Android) و"أي او اس" (iOS)، لا يعني أن غوغل لن تسجل وتحتفظ بهذه المعلومات.

وحتى لو اخترت ألا تمنح صلاحية حفظ سجل المواقع التي زرتها لخرائط غوغل (Google Maps)، فهذا لا يعني بالضرورة ألا يخلق غوغل سجلا بهذه المواقع، فلك حرية الاختيار ولكن غوغل تعمل بصمت على الاحتفاظ بهذا السجل.

ويناهز عدد مستخدمي غوغل أكثر من ملياري شخص حول العالم.

وإذا كنت ممن يولون خصوصيتهم أولوية، يمكنك إتباع الخطوات التالية للتأكد من عدم تتبع غوغل لك.

لمستخدمي الهواتف بأنظمة "أندرويد"، عليك إتباع التالي:

- اتجه إلى الإعدادات (Settings).

- اختر غوغل (Google) ثم حساب غوغل (Google Account).

- اختر البيانات والتخصيص (data & personalisation) ومن ثم اختر المتصفح ونشاطات التطبيق (web & app Activity).

- اختر إيقاف نشاطات المتصفح التطبيق (web & app Activity).

ولإيقاف تتبع سجل المواقع لديك:

- من قائمة البيانات والتخصيص (data & personalisation).

- اختر إيقاف من خيار سجل المواقع (location history).

أما لأجهزة أيفون والأجهزة التي تعمل بنظام (iOS):

- اضغط هنا ليأخذك إلى الصفحة التي تتحكم بحسابك على غوغل.

- اختر التحكم بالنشاطات (activity controls).

- اختر إيقاف من ضمن المتصفح ونشاطات التطبيق (web & app Activity).

- واختر أيضا إيقاف من خيار سجل المواقع (location history).