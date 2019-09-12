بمليار دولار.. غوغل توافق على تسوية مع فرنسا

وافقت غوغل الخميس على دفع ما مجموعه نحو مليار دولار في إطار تسوية مع السلطات الفرنسية على خلفية تحقيقات تتعلق بالاحتيال المالي.

وقال متحدث باسم غوغل إن التسوية تضع حدا للنزاعات الضريبية والنزاعات ذات الصلة التي "استمرت لسنوات عديدة".

وأضاف المتحدث أن "التسويات تشتمل على مبلغ 500 مليون يورو تم طلبه اليوم من قبل محكمة فرنسية، بالإضافة إلى 465 مليون يورو كضرائب إضافية وافقنا على دفعها".

وفتح الادعاء العام الفرنسي قبل أربع سنوات تحقيقا في المعاملات الضريبية للشركة لتحديد ما إذا كانت تتهرب من الضرائب عن طريق الإخفاق في إعلان المدى الكامل لأنشطتها في البلاد.