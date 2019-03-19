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تكنولوجيا

غوغل تودع إنبوكس

غوغل إنبوكس

أعلنت غوغل إغلاق خدمة "إنبوكس" بنهاية آذار/ مارس من العام الحالي، ليضاف إلى قائمة المنتجات في مقبرة "غوغل" الإلكترونية.

خدمة "إنبوكس" كانت قد أطلقتها الشركة في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، وهي تتيح تنظيم بريدك الإلكتروني عبر "جيميل"، ويمكنك تحديد التنبيهات التي تريدها، وجمع رسائل البريد المتشابهة.

وأشارت غوغل إلى أن جميع الخدمات التي يمكن أن يقدمها لك "إنبوكس" ستكون موجودة في آخر تحديث لـ "جيميل".

موقع مقبرة غوغل
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مقبرة إلكترونية لمنتجات غوغل

وبوداع "إنبوكس" يصبح عدد المنتجات في مقبرة "غوغل" الإلكترونية 46 منتجا في مطلع نيسان/ أبريل، وهي المنتجات التي لم تتحق نجاحا.

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