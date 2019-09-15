غوغل يحتفي بعالمة نباتات مكسيكية أميركية

أحيت شركة غوغل الأحد ذكرى المكتشفة وعالمة النباتات المكسيكية الأميركية ينيس مكسيا.

وقد وضعت غوغل صورة مكسيا على صفحة البحث الرئيسية الخاصة بها، وتظهر العالمة المكسيكية الراحلة مرتدية نظارة صفراء ومن خلفها بعض النباتات التي اتخذت شكل كلمة غوغل.

وولدت مكسيا في عام 1870 بالعاصمة الأميركية واشنطن من أب مكسيكي عمل دبلوماسيا يدعى إنريكي مكسيا، وأم تدعى سارة ويلمر.

وقضت مكسيا معظم طفولتها في ولاية تكساس، وقد قامت بالتنقل كثيرا قبل أن تستقر في مدينة سان فرانسيسكو، وبعد فترة قصيرة من عملها مرشدة اجتماعية، عثرت مكسيا على شغفها أخيرا في الخمسينيات من عمرها.

وقد انضمت مكسيا إلى نادي سييرا البيئي في عام 1921، ثم انخرطت في فصول علم النباتات بجامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي، وبعد أربع سنوات بدأت عملها كمكتشفة وعالمة نباتات.

وبحسب غوغل، فقد بدأت مكسيا أول رحلة لها لتجميع النباتات في يوم 15 سبتمبر من عام 1925 في منطقة سينالاو بالمكسيك رفقة مجموعة باحثين من جامعة ستانفورد، وذلك عندما كان عمرها 55 عاما.

وعلى الرغم من أنها عانت من بعض الانتكاسات في رحلتها هذه، بما في ذلك السقوط وكسر يدها وبعض الأضلع، إلا أنها أحضرت نحو 500 عينة، من ضمنها 50 عينة لم يتم اكتشافها من قبل.

ومع مرور الوقت، أصبحت مكسيا واحدة من أشهر علماء النباتات في التاريخ. وقد قامت خلال مسيرتها بحملات استكشافية في ألاسكا، والمكسيك، والبرازيل، وبيرو، والإكوادور، وشيلي، والأرجنتين.

واستطاعت مكسيا خلال مسيرتها جمع نحو 150 ألف عينة نباتية من ضمنها 500 لم يتم اكتشافهم من قبل.

ولا يزال العلماء يواصلون دراسة عينات مكسيا حتى يومنا هذا، وتوجد عينات من النباتات التي جمعتها في المتاحف والمؤسسات حول العالم.