غوغل يترجم كلامك بصوتك!

كشفت شركة غوغل عن أداة جديدة لترجمة الكلام الطبيعي من لغة إلى أخرى، وبصوت وإيقاع شبيهين بصوتك وإيقاع حديثك.

أداة ترانسلاتوترون تمثل النموذج الأول من نوعه للترجمة الاصطناعية. ويقوم النموذج الجديد على ترجمة الصوت مباشرة إلى صوت بلغة أخرى. أما في نماذج الترجمة الاصطناعية الحالية، فيحول الكمبيوتر الحديث إلى كتابة، ثم يترجمها ويقدمها بإلقاء روبوتي، وهو ما يقود عادة إلى أخطاء في الترجمة.

وتأمل غوغل في أن توظف هذا النموذج مستقبلا في أدوات الترجمة المباشرة.

ووفق غوغل، فإن ترانسلاتوترون تستخدم نموذجا تطبيقيا يعتمد على تحويل المدخلات الصوتية إلى طيف بصري يمثل ترددات الحديث، ثم تستخدم الأداة هذا الطيف في إنشاء طيف مقابل في اللغة المترجم إليها. والنتيجة هي ترجمة أسرع وادق.

وتحتوي الأداة على مكون اختياري ينشئ شيفرة حاسوبية لصوت المتحدث ويطبقها في اللغة المترجم إليها.

ووفق أمثلة تجريبية قدمتها غوغل، فإن الصوت المترجم يظل روبوتيا بعض الشيء لكنه يظهر بوضوح عناصر أساسية في صوت وإلقاء المتحدث.

وكانت غوغل قد قدمت مؤخرا عدة خصائص جديدة في مترجمها منها توسيع خيارات الترجمة وترجمة اللهجات. وكذلك، فإن المساعد الصوتي من غوغل Google Assistant أضاف نمط "المترجم الفوري" الذي يمكنك من الترجمة بين 26 لغة مختلفة.