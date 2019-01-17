غوغل يحتفي بداليدا

احتفى محرك البحث العملاق "غوغل" الخميس بالذكرى الـ 86 لمولد المغنية الفرنسية مصرية المولد الراحلة داليدا.

ونشر "غوغل" واجهة لمحرك البحث تحمل صورة متحركة تمثل داليدا في هيئات ومراحل عمرية مختلفة.

وأشار بيان مصاحب إلى أن صوت داليدا وقصة حياتها "جذب إليها متابعين من مختلف أنحاء العالم".

ولدت يولندا كريستينا غيغليوتي في القاهرة عام 1933 لأبوين إيطاليين وترعرعت في أحياء العاصمة المصرية، وحصدت لقب ملكة جمال مصر في 1954 لتحصل على أول أدوارها السينمائية باسم دليلة في فيلم "سيجارة وكاس".

دليلة رحلت في العام ذاته إلى فرنسا، وفي باريس بدأت في استكشاف مواهبها الغنائية في ملاهي العاصمة الليلية.

دليلة غيرت اسمها إلى داليدا ووقعت في 1956 أول عقودها الاحترافية في عالم الغناء مع شركة التسجيلات "باركلاي" لتبدأ مسيرة حافلة.

أصدرت داليدا أكثر من 45 ألبوما موسيقيا وأحيت حفلات لا حصر لها حول العالم مستغلة مقدرتها على الغناء بالعربية والإيطالية والفرنسية.

وبالرغم من كل نجاحاتها لم تخل حياتها من المأساة، وأقدمت على الانتحار عام 1987.