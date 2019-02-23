غوغل يحتفي بإيروين

احتفل عملاق البحث غوغل بذكرى ميلاد الأسترالي ستيف إيروين، على واجهة الموقع، كما هي عادته في المناسبات الهامة المتعلقة بشخصيات أحدثت فرقاً.

لو كان على قيد الحياة، لأتم إيروين عامه السابع والخمسين الجمعة. وهو شخصية تلفزيونية ناشطة في عالم الحيوانات والطبيعة، ولد في 1962 وتوفي عام 2006 عندما لدغته سمكة سامة أثناء تصوير فيلم وثائقي.

وقالت زوجته، تيري إيروين، في مدونة على الشبكة "يعترف غوغل اليوم بحياة وإنجازات زوجي ستيف إيروين، الذي عُرف بجهوده لحماية الحياة الفطرية بشكل أوسع من أي شخص في ذات المجال".

وبشكل بدا مستوحىً من أشهر برامجه التلفزيونية "صائد التماسيح" و"أكثر الأفاعِ قتلاً"، أظهرت غوغل على غلافها الرئيسي رسماً لإيروين يحتضن تمساحاً. وبالضغط عليها سيعرض الموقع مجموعة أخرى من الرسومات عن حياة النجم في عالم الحيوان.

كما شارك إيروين بأدوار في أفلام سينمائية إلى جانب نجوم كبار كإيدي ميرفي.