دافوس في الصحراء.. عمران خان سيشارك وغولدمان ساكس تقاطع

قالت وزارة الخارجية الباكستانية الجمعة إن رئيس الوزراء عمران خان سيزور الرياض للمشاركة في مؤتمر (مباردة مستقبل الاستثمار) الذي سيعقد هناك خلال الفترة من 23 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

يأتي تأكيد الحضور الباكستاني بالتزامن مع حملة مقاطعة دولية للمؤتمر الذي يطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" قادها رجال أعمال ومسؤولون سياسيون على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لمجموعة غولدمان ساكس في مقابلة مع سي إن بي سي إن المجموعة لن ترسل أيا من مسؤوليها التنفيذيين إلى مؤتمر الاستثمار في السعودية الأسبوع المقبل.

وأضاف "كانت دينا باول، المسؤولة التنفيذية بالمجموعة، تنوي الذهاب إلى المؤتمر، أما الآن فلن تحضر المؤتمر، ولن يذهب أي من مسؤولينا التنفيذيين الكبار".

وينظم صندوق الاستثمارات العام السعودي المؤتمر بين 23 و25 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أكثر من أسبوعين على اختفاء خاشقجي وسط ورود تقارير تفيده بأنه قتل داخل القنصلية بأمر من السعودية، وهو ما تنفيه الرياض بشكل مطلق.