غيابات جديدة عن ريال مدريد

أفادت تقارير صحافية صادرة الخميس بأن مدافع ريال مدريد الإسباني داني كارفاخال وزميله المهاجم لوكاس فاسكيز سيغيبان من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد إصابتهما في المباراة التي خسرها النادي الملكي أمام أياكس أمستردام الهولندي بهدف مقابل أربعة في إياب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعاني كارفاخال، الذي خاض الدقائق التسعين، من تمزق في الفخذ الأيمن، فيما يعاني فاسكيز، الذي دخل بدلا منه الويلزي غاريث بايل في الدقيقة 29، من تمدد في عضلات الفخذ الأيسر.

وأعلن النادي المدريدي، الذي أصيب بخيبة أمل بفقدانه لقب البطولة المحببة إليه، في بيان، نوعية إصابات لاعبيه من دون أن يحدد مدة غيابهما عن الملاعب.

وكان ريال تعرض لنكسة أخرى إذ سيفتقد جهود مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي أصيب أمام أياكس أيضا بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن، وسيغيب لقرابة الشهرين.