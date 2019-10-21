غياب مودرتيش وتصدر ميسي ورونالدو.. بدء العد العكسي للكرة الذهبية

خلت اللائحة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية من اسم الفائز بها العام الماضي الكرواتي لوكا مودرتيش، وغاب أيضا البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي، فيما تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليو ميسي اللائحة.

وبدأ العد العكسي لمعرفة من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم مع الإعلان عن القائمة النهائية التي تحمل أسماء ثلاثين مرشحا، قبل حفل تسليمها الرسمي في الثاني من ديسمبر.

وغاب عن اللائحة مودريتش صانع العاب ريال مدريد الإسباني بسبب تراجع مستواه بشكل كبير، فيما غاب نيمار عن الملاعب فترة طويلة بسبب الإصابة.

ويتقدم المرشحون لنيل الجائزة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والهولندي فيرجيل فان دايك نجم خط دفاع ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وبعد أن فوز مودريتش بالجائزة العام الماضي ووضعه حدا لهيمنة ميسي ورنالدو على اللقب في السنوات العشر الأخيرة، قد يكرر مدافع ليفربول الإنكليزي، الهولندي فيرجيل فان دايك الأمر ويتوج باللقب المرموق.

وحقق فان دايك موسما رائعا من خلال قيادته فريقه إلى التتويج بدوري ابطال أوروبا، ووصافة الدوري الإنكليزي الممتاز حيث اختير أفضل لاعب فيه، وبلوغه في صفوف منتخب بلاده المباراة النهائية من دوري الأمم الأوروبية حيث حل وصيفا لمنتخب البرتغال.

كما اختير فان دايك أفضل لاعب في أوروبا بحسب الاتحاد القاري للعبة، في حين نال ميسي جائزة أفضل لاعب بحسب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

يذكر أن آخر مدافع توج بالكرة الذهبية كان الإيطالي فابيو كانافارو عام 2006 عندما قاد منتخب بلاده إلى احراز كأس العالم في ألمانيا في العام ذاته.

فئة النساء

في فئة السيدات، تبدو الأميركية ميغان رابينوي مرشحة فوق العادة لإحراز اللقب بعد أن قادت منتخب الولايات المتحدة إلى الفوز باللقب العالمي في مونديال فرنسا الصيف الماضي، وتوجت هدافة له وأفضل لاعبة فيه، ومن أبرز منافساتها الأسترالية سام كير.

يذكر أن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة استحدثت العام الماضي وكان الفوز فيها من نصيب النروجية ادا هيرغربيرغر.

وستشهد نسخة هذا العام استحداث جائزة أفضل حارس مرمى، وأطلقت "فرانس فوتبول" على الكرة الذهبية المخصصة للحراس اسم "جائزة ياشين"، تكريما للنجم السوفياتي السابق ليف ياشين الذي كان ولا يزال حارس المرمى الوحيد الذي نال الكرة الذهبية المخصصة لأفضل لاعب وأحرزها عام 1963.

وعادت فرانس فوتبول" في 2016 لتقدم جائزة الكرة الذهبية بشكل منفصل عن "فيفا" بعد أن سبق وتم دمجها بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم ("فيفا") لأفضل لاعب في العالم بين 2010 و2015.