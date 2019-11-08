"غير مرتبطة بقضية التجسس".. اتهام ثلاثة سعوديين في أميركا بتهريب قطع أسلحة

وجهت محكمة في ولاية كاليفورنيا اتهامات لثلاثة سعوديين بتهريب أجزاء أسلحة إلى المملكة بلغت قيمتها حوالي 100 ألف دولار وذلك بالمخالفة للقانون.

وقالت وزارة العدل إن حاتم السفياني (36 عاما) ومصعب الظهراني (27 عاما) وعبد الوهاب محمد (30 عاما) وهم ثلاثة طلاب يقيمون بتأشيرات طلابية قاموا بتهريب قطع مسدسات من دون ترخيص.

وقالت الوزارة إن السفياني والظهراني تآمروا في الفترة من 2014 إلى 2018 لتهريب هذه الأجزاء باعتبارها قطع غيار سيارات وقضبان ستائر.

وتشير لائحة الاتهامات إلى أن الظهراني حاول إخفاء 30 قطعة في حقيبة سفر عندما توجه في رحلة جوية من لوس أنجلوس إلى الرياض في ديسمبر 2016.

وفي الفترة من 2015 إلى 2018 تواصل عبد الوهاب محمد مع محلات بيع أسلحة نارية في الولايات المتحدة لشراء قطع بغرض إرسالها إلى السعودية بشكل غير قانوني، حسبما ذكرت أوراق المحكمة.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل توم مروزك إن القضية ليست لها علاقة بقضية اتهام موظفين سابقين في تويتر بالتجسس لصالح المملكة.