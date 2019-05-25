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رياضة

فالنسيا يعمق جراح برشلونة ويحرز اللقب

ليونيل ميسي

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عمق فالنسيا جراح برشلونة حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية وأحرز لقبه الثامن في كأس إسبانيا لكرة القدم، بفوزه عليه 2-1 السبت في المباراة النهائية على ملعب "بنيتو-فيامارين" في إشبيلية.

وتقدم فالنسيا بهدفين في الشوط الأول عبر الفرنسي كيفن غاميرو (21) ورودريغو مورينو (33)، قبل أن يقلص الأرجنتيني ليونيل ميسي (73) الفارق لبرشلونة الذي عجز أن يصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يحرز اللقب 5 مرات تواليا.

وكان برشلونة قد ودع نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنكليزي مهدرا تقدمه بثلاثية ذهابا قبل أن يسقط برباعية موجعة في ملعب انفيلد.

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