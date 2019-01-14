شيخ الأزهر يتدخل لإنقاذ الطالبة المفصولة

طلب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الاثنين من مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر، إعادة النظر في عقوبة الفصل لطالبة حضنها طالب في الجامعة.

ودعا الطيب المجلس أن يضع في اعتباره حداثة سن الطالبة والحرص على مستقبلها التعليمي، وأن يقوم بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات.

وكانت جامعة الأزهر قد قررت فصل طالبة في كلية اللغة العربية في فرعها بالمنصورة، بشكل نهائي بسبب فيديو لها انتشر على الشبكات الاجتماعية.

وقال رئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوي في تصريح صحافي السبت إن مجلس التأديب الخاص بالطالبة قرر فصلها بعد انتهاء التحقيق معها.

وقال إن ما فعلته يعد "خروجا كاملا عن كافة القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقطع فيديو لطالب يحضن طالبة في الحرم الجامعي للأزهر في المنصورة.

وبدأ المقطع بالطالبة وهي تغمض عينيها ويوجهها زملاؤها نحو الطالب الذي ينتظرها وهو جالس على إحدى ركبتيه وفي يده باقة ورد. وما أن تقترب منه حتى يحضنها ويحملها ثم يدور بها في المكان وسط تصفيق الطلاب.