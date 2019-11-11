فتاة المطعم.. لبنانيون يهتفون لـ"سارة" التي فصلت من عملها

اعتصمت فتاة لبنانية أمام مطعم في العاصمة اللبنانية بيروت بسبب "تخفيض رواتب الموظفين بنحو 40 في المئة" فتم "طردها" من العمل وفق ما أفاد به ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثناء اعتصام سارة مازح أمام المطعم، تهجم عليها بعض من وصفهم نشطاء بـ"الشبيحة" ومزقوا لها اللافتة الاحتجاجية التي طالبت فيها بمقاطعة المطعم، حيث كانت تقف وحيدة تعارض القرار.

وبعد مهاجمتها، عادت سارة لتكتب لافتتها الاحتجاجية على قميص، بحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشروا قصتها فتضامن معها عشرات اللبنانيين الذين انضموا إليها في اعتصامها.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لمجموعة من الشباب اللبناني يهتفون "يا سارة جينا جينا"، حيث يظهر الفيدو سيرهم باتجاه المطعم حيث تقف سارة.

ووفق نشطاء فإن حالة التضامن والدعم لسارة دفعت إدارة المطعم للتراجع عن القرار. وعودة الفتاة لعملها.