فتاة محجبة ضابطة إسعاف على دراجة نارية

منذ ثلاث سنوات، قررت سناء كرم محاميد، اقتحام عالم جديد للنساء العربيات في إسرائيل والعمل في خدمة المرضى بعد معايشتها تجارب أليمة.

ومن خلال سيارة إسعاف متنقلة، انخرطت سناء في مجالِ الإسعاف لإنقاذ الأرواح لتصبح أول سائقة دراجة نارية للإسعاف الأوّلي في مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة التي تقطُنُها غالبية عرب إسرائيل.

وتشير الإحصائيات إلى أن 31.1% في المئة من النساءِ العربيات العاملات في اسرائيل يعملن في قطاعِ التعليم، مقارنةً بـ 19.4 في المئة من النساءِ اليهوديات.

وبينما تصلُ نسبةُ العاملاتِ من النساءِ العربيات إلى 26.1 في المئة في قطاعِ التجارةِ، لا تتجاوزُ هذهِ النسبةُ الـ16.3 بالمئة في الصحة.

أما مشاركةُ النساءِ العربياتِ في إسرائيل في سوقِ العمل فتصلُ إلى 32.9%، لكنها تصل إلى 65% بينَ النساءِ اليهوديات.

اليوم تسخِّر سناء، جُلَّ وقتها لخدمة البشرية. وما بين عملِها في العيادةِ وعلى سيارةِ الإسعاف والدراجة الناريةِ، تبقى تجربتُها تأكيداً على ألا مكانَ لعادات قد تمنع المرأة من العملِ في مهنة كهذِه.