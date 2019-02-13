التحقيق بأحداث مباراة يونايتد وسان جيرمان

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأربعاء إنه فتح تحقيقا في الأحداث التي رافقت مباراة مانشستر يونايتد وضيفه باريس سان جيرمان ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ووجه "يويفا" اتهامات لمانشستر يونايتد، بسبب غلق بعض السلالم في ملعب أولد ترافورد ، بالإضافة لإلقاء جماهيره عبوات ماء فارغة على لاعب باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا.

وفي المقابل وجهت اتهامات للنادي الباريسي بسبب الألعاب النارية التي استخدمها أنصاره، وقيامهم بإلقاء مقذوفات والتسبب في أضرار بمرافق الملعب.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات تأديبية بحق الناديين في الـ28 من شهر شباط/فبراير الجاري.

وانتهت المباراة التي جرت الثلاثاء بفوز باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين سجلهما بريسنال كيمبيمبي وكيليان مبابي، وستجرى مباراة الإياب يوم السادس من شهر آذار/مارس المقبل في باريس.