فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية

فتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل صباح الثلاثاء في الساعة (4,00 بتوقيت غرينتش) للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، في انتخابات تشريعية يسعى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء.



ومن المقرر إغلاق الصناديق الساعة مساءً (19,00 بتوقيت غرينتش) في معظم المناطق، ويواجه نتانياهو تحديا قويا من رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض.

