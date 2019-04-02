شركة مصرية تمنح إجازة للعاملات في فترة الحيض

في خطوة فريدة من نوعها، منحت شركة مصرية إجازة مدفوعة للنساء خلال الفترة المرهقة أو الحيض.

وكانت شركة "شارك اند شريمب" قد أعطت العاملات بالشركة حق الحصول على إجازة في اليوم الأول والثاني من بداية فترة الحيض.

كما منحت الشركة للسيدات خيار العمل من المنزل في تلك الفترة إن استدعت الضرورة، بحسب البيان الذي وزعته على الموظفات.

ولفتت الشركة إلى أنها اتخذت القرار استنادا على أوراق علمية أثبتت الصعوبات والآلام التي تواجهها النساء خلال تلك الفترة، وبعد مناشدات من جانب الكثير من الجمعيات النسائية.

وكانت جمعيات ومؤسسات نسوية قد أطلقت دعوات خلال الفترة الأخيرة في مصر من أجل تنبي إجازة خلال الفترة المرهقة، كان من بينها "اتحاد الإعلاميات المصريات".

وقالت نهى لملموم إحدى عضوات الاتحاد، إن فكرة الإجازة تم طرحها خلال ورشة عمل عن الجندر، والتي تناولت أكثر المعوقات التي تقابل النساء في العمل، وكان من بينها العمل خلال فترة الحيض.

وأضافت نهى للحرة أن "البعض اقترح إجازة في اليوم الأول لفترة الحيض، وآخرون طرحوا فكرة العمل من المنزل خلال اليوم الأول."

وأشارت الصحافية المصرية إلى أن الهدف من وراء الحملة، كان التوعية قبل أن يكون مطالبة بإجازة أو غيره.

وكانت اليابان أول دولة تشرع منح إجازة للنساء في اليوم الأول للحيض في عام 1942، فيما تعطي دول قليلة هذا الحق للنساء مثل إندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وزامبيا.

أما على مستوى القطاع الخاص، فإن هناك بعض الشركات حول العالم التي تقدم تسهيلات للنساء خلال فترة الحيض، فشركة "نايكي" الأميركية للتجهيزات الرياضية تمنح إجازة للنساء في فترة الحيض.

كما تمنح بعض الشركات في بريطانيا والهند إجازة مدفوعة الأجر للنساء في أول يوم من فترة الحيض.