"فترة مظلمة في تاريخ إسرائيل".. الرئيس يتخذ قرارا تاريخيا

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الخميس البرلمان اختيار رئيس للوزراء خلال مهلة تبدأ اليوم وتنتهي بعد 21 يوما، وذلك تجنبا لإجراء انتخابات جديدة.

وقال ريفلين بعد يوم من إعلان بيني غانتس عدم تمكنه من تشكيل حكومة، "ابتداء من اليوم الخميس ولمدة 21 يوما يكون قرار من سيتولى مهمة تشكيل الحكومة في أيدي أعضاء الكنيست" (البرلمان الاسرائيلي)

وقال "نحن في فترة مظلمة في تاريخ دولة إسرائيل".

وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتم فيها تكليف الكنيست اختيار أحد النواب لتشكيل حكومة، وهو الملجأ الأخير بحسب القانون الإسرائيلي عندما تعجز الشخصيات التي سماها الرئيس على تشكيل حكومة.

وظل النظام السياسي في البلاد في حالة جمود منذ أواخر عام 2018، وجرت انتخابات مرتين لم تكن فيها النتائج حاسمة.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو فشل بدوره في تشكيل حكومة.

وبعد فضل الرابحين الأساسيين في تشكيل حكومة، طلب رئيس الدولة من الكنيست ترشيح عضو كنيست قادر على المهمة، وسيكون أمام الكنيست الإسرائيلي مهلة 21 يوما لذلك.

وفي حال أخفق الكنيست، ستتم الدعوة الى انتخابات جديدة ستكون الثالثة في أقل من عام، ومن المرجح أن تجري في مارس المقبل.