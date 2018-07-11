فتية الكهف 'بصحة جيدة'

قال مسؤول طبي تايلاندي إن أعضاء فريق كرة القدم الذين تم إنقاذهم من كهف غمرته المياه فقدوا وزنا خلال محنتهم التي استمرت 18 يوما، لكن توفرت لديهم كمية كافية من مياه الشرب وهم في صحة جيدة.

وقال ثونغتشاي ليرتويلاراتانابونغ، مفتش الصحة العامة، إن الفتية الـ12 ومدربهم الذين تم إنقاذهم في الأيام الثلاثة الماضية "اعتنوا بأنفسهم جيدا في الكهف".

وأضاف أن أحد أعضاء المجموعة الأخيرة المكونة من أربعة فتية ومدربهم الذين وصلوا إلى المستشفى مساء الثلاثاء مصاب بالتهاب بسيط في الرئتين.

وكان اثنان من المجموعة الأولى مصابين بالتهاب رئوي أيضا، وقال ثونغتشاي إنهم سيحتاجون إلى العلاج لمدة سبعة أيام.

ونجح الغواصون في إخراج الفريق ومدربهم في مهمة عالية المخاطر داخل الممرات المغمورة بالمياه.

وكان الفريق قد دخل الى الكهف في 23 حزيران/يونيو لكن المياه قطعت طريق الخروج.