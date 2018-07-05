تدوينة على فيسبوك تكلف صحافيا لبنانيا حكما بالسجن

حكم على الصحافي اللبناني فداء عيتاني بالسجن غيابيا بعد اتهامه بإهانة وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل.

وكانت محكمة بلدة بعبدا أصدرت حكما بالسجن أربعة أشهر ودفع غرامة تقدر بـ 6600 دولار بحق عيتاني.

وكان عيتاني قد كتب في منشور على فيسبوك في2017 نقدا لسياسات بعض المسؤولين اللبنانيين من بينهم جبران باسيل.

كما انتقد العملية العسكرية التي نفذها الجيش اللبناني في بلدة عرسال حيث أسفرت عن مقتل سوريين، معبرا عن قلقه تجاه تدخل حزب الله في سوريا لدعم نظام بشار الأسد.

وتقدم محامون تابعون للرئاسة اللبنانية وحزب الله برفع دعوى ضد عيتاني الذي تلقى أيضا تهديدات من جانب عناصر قريبة من حزب الله.

وعقب صدور الحكم كتب عيتاني أن قرار سجنه جاء على خلفية تهمة الإساءة لرئيس الجمهورية ميشال عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل.