فرنسا.. اتهام سوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

وجه القضاء الفرنسي اتهامات أولية بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لسوري يشتبه في تورطه في حملة دموية سرية للشرطة على نشطاء المعارضة في بلاده.

وقال مسؤول قضائي السبت إن الرجل محتجز في انتظار مزيد من التحقيقات بعد احتجازه الثلاثاء قرب باريس في إطار تحقيق دولي.

بحسب مصدر قريب من الملف فإن عبد الحميد أ. المولود عام 1988 أوقف الثلاثاء على ذمّة التحقيق بشبه ارتكابه فظائع بحق مدنيين بين عامي 2011 و2013، أثناء عمله في صفوف الاستخبارات السورية.

والتحقيقات التي قادت إلى هذا المتهم تولاها منذ كانون الثاني/يناير 2018 مكتب "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجنحها" التابع للنيابة العامة في باريس في إطار تحقيق مشترك مع ألمانيا.

واعتقل سوريان آخران في ألمانيا الثلاثاء، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو المساعدة في ارتكابها.

وأشادت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بالاعتقالات، التي تعد أول انتصار كبير للمحققين الدوليين الذين يحاولون تعقب الأفراد الذين يشتبه في أنهم مسؤولون عن الأعمال الوحشية التي ارتكبت بالنيابة عن النظام السوري خلال الحرب الأهلية التي المستمرة منذ عام 2011.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 60 ألف شخص على الأقل قضوا تحت التعذيب أو بسبب ظروف اعتقال سيئة جدا وأودع نصف مليون شخص السجون السورية منذ 2011.

واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة مرارا مختلف أطراف النزاع في سوريا بارتكاب جرائم حرب وفي بعض الحالات جرائم ضد الإنسانية.