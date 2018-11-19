استمرار الاحتجاجات على الضرائب بفرنسا

أغلق سائقون فرنسيون مستودعات وقود في محاولة للضغط على الحكومة لإلغاء الضرائب التي فرضتها على الوقود.

واستمرت عمليات حصار طرق في فرنسا منذ الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها مختلف مناطق البلاد السبت وشهدت مقتل متظاهر واحد وإصابة المئات.

وقال مسؤول أمني الاثنين إن نحو 30 شخصا اعتقلوا خلال الليل بينما كانت الشرطة تحاول تفريق المحتجين.

وقال ممثل حركة الاحتجاج بنجامين كوشي لراديو "آر إم سي" إن السائقين يغلقون الاثنين نحو 10 مستودعات نفطية ويطالبون بتجميد الضرائب التي يقول إنها تضر الطبقة العاملة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن طرقا أغلقت الاثنين في مواقع من مدينة فردان شمال شرقي البلاد إلى بوردو في الجنوب الغربي.

وتعكس الاحتجاجات حال إحباط واسعة النطاق من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تلتزم حكومته بزيادة ضريبة الوقود في إطار الجهود الرامية لتنظيف البيئة.