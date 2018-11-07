اعتقال امرأة هددت بتفجير مستشفى في فرنسا

اعتقلت الشرطة الفرنسية الأربعاء امرأة في مستشفى دونكيرك في شمال البلاد بعد أن هددت بتفجير قنبلة في المكان وأثارت حالة من الفزع.

وقالت الشرطة في بيان إن المرأة أعلنت تهديدها بعد دخولها وحدة الطوارئ بالمستشفى.

وأبلغ العاملون في المستشفى الشرطة التي أغلقت بدورها المنطقة وأرسلت فريقا متخصصا في تفكيك المتفجرات.

وكانت صحيفة محلية قد ذكرت أن المرأة هددت بتفجير قنبلة.

وقالت الشرطة إن تحقيقا قضائيا هو الذي سيكشف الملابسات المحيطة بالتهديد.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إنه من المحتمل أن تكون المرأة تعاني من مشكلات نفسية.