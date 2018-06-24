فرنسا.. اعتقال 10 أشخاص 'خططوا لاعتداء على مسلمين'

ذكرت مصادر قضائية فرنسية الأحد أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت 10 أشخاص لهم صلات باليمين المتطرف إثر الاشتباه في تخطيطهم لمهاجمة مسلمين.

وقالت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاعتقالات جرت السبت في مناطق عدة من فرنسا.

وأفاد مصدر قريب من التحقيق بأن المشتبه فيهم "لديهم مشروع هجوم ملامحه غير محددة في هذه المرحلة إلا أنه يستهدف مسلمين".

وأظهرت مراقبة المديرية العامة للأمن الداخلي أنهم "منظمون وعلى علاقة ربما لارتكاب أعمال عنف ضد أهداف مفترضة على علاقة بالإسلام المتطرف"، بحسب مصدر آخر.

ويتعين أن يحدد التحقيق مدى تطور هذه الخطة.

وتبين التسجيلات التي اعترضتها مديرية الأمن الداخلي أنهم أرادوا الحصول على أسلحة. وقد تمت مصادرة أسلحة خلال عمليات تفتيش وفقا لهذا المصدر.

وقال مصدر قضائي إن الشرطة قامت بعمليات الاعتقال ضمن تحقيق جنائي فتح في باريس في 14 حزيران/يونيو في "مؤامرة إجرامية إرهابية جنائية".

وقال مصدر مقرب من الملف إن عمليتي اعتقال من أصل 10 جرت في كورسيكا.