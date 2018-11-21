فرنسا.. 'السترات الصفراء' تدخل يومها الخامس

دخلت احتجاجات "السترات الصفراء" وهم متظاهرون غاضبون من زيادة الرسوم على المحروقات في فرنسا يومها الخامس الأربعاء في مواجهة سلطة تنفيذية تطلق دعوات إلى الحوار حينا واتهامات بالتطرف حينا آخر.

وكان المتظاهرون واصلوا تحركاتهم الثلاثاء عبر إقامة حواجز لإبطاء حركة السير قرب نقاط دفع رسوم الطرقات السريعة وعند الساحات في مناطق عدة. وشهدت حركة السير اضطرابا على عدة طرق عامة وعند نقطة دفع رسوم في فيرساك على الطريق بين بوردو وباريس بجنوب غرب فرنسا.

ولم تتوفر أي أرقام رسمية عن أعداد المشاركين الثلاثاء. لكن مصدرا في الشرطة تحدث عن 10500 متظاهر في جميع أنحاء فرنسا. وكان عددهم 27 ألفا الاثنين و290 ألفا السبت.

ويتوقع أن تستمر الحركة في الأيام المقبلة بينما تتزايد الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى شل الحركة في باريس السبت.

ويدعو البعض إلى "فصل ثان" يتمثل بتظاهرة وطنية في ساحة الكونكورد في وسط العاصمة في ذلك اليوم.

وأعلن 29 ألف شخص حتى الآن نيتهم المشاركة في التظاهرة في الحدث الذي تمت الدعوة إليه عبر فيسبوك، بينما قال 195 ألفا آخرين أنهم "مهتمون" به.

وقال سكرتير الدولة لدى وزارة الداخلية لوران نونييز إن تظاهرة السبت لن تُمنع لكن لا يمكن تنظيمها في ساحة الكونكورد لأسباب أمنية.

وأشارت عدة استطلاعات للرأي الى أن الحركة التي انطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي في 17 تشرين الثاني/نوفمبر من غير أن يكون لها قائد معروف، تحظى بتأييد 75 بالمئة من الفرنسيين.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي واجه انتقادات مباشرة في التظاهرات، الثلاثاء إلى "الحوار" لإقناع المتظاهرين بوضع حد لاحتجاجاتهم التي تشل حركة السير على الطرقات العامة وتمنع الوصول إلى مستودعات النفط التي تحاول قوات الشرطة فتح الطرق المؤدية إليها .