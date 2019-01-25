فرنسا تحذر إيران من عقوبات جديدة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الجمعة إن بلاده مستعدة لفرض عقوبات جديدة على إيران ما لم يتحقق تقدم في محادثات بشأن برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

وقال لو دريان للصحافيين "نحن مستعدون، إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج، لفرض عقوبات صارمة وهم يعرفون ذلك".

وقال دبلوماسيون لوكالة رويترز من قبل إن فرنسا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى تبحث فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران.

وأشار ثلاثة دبلوماسيين إلى أن تلك العقوبات قد تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر على الحرس الثوري الإيراني والإيرانيين المشاركين في تطوير برنامج الصواريخ البالستية.