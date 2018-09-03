فرنسا تحظر الهواتف النقالة في المدارس

يعود أطفال فرنسا إلى المدارس الاثنين بعد انتهاء عطلة الصيف، لكن بدون هواتفهم النقالة.

ومررت الحكومة قانونا يمنع استخدام الهواتف في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة طوال اليوم، بما في ذلك أوقات الراحة - باستثناء حالات الطوارئ وللأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطلب من التلاميذ إغلاق هواتفهم أو وضعها في خزانة حتى انتهاء اليوم الدراسي.

ويستطيع طلاب المدارس الثانوية أيضا تنفيذ هذا الإجراء، لكن طواعية.

وقال وزير التعليم جان ميشيل بلانكير إن القرار يهدف لمساعدة الأطفال على التركيز في دروسهم، وتحسين مهاراتهم الاجتماعية، والحد من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يهدف الحظر لمواجهة التنمر عبر الإنترنت، والسرقات، والعنف في المدارس.

ويسمح القانون للمعلمين بمصادرة هواتف الطلاب حتى نهاية اليوم في حالات عدم الامتثال.