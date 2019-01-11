فرنسا تدعو إيران لوقف الأنشطة البالستية

طالبت فرنسا إيران الجمعة بالتراجع عن إطلاق صواريخ في إطار برنامج الفضاء الإيراني، معتبرة أن ذلك ينطوي على خرق لقرارات مجلس الأمن.

وطلب وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان طهران في بيان "الوقف الفوري لكل نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية، ومن ضمنها عمليات الإطلاق المستندة إلى تكنولوجيا الصواريخ البالستية".

وتابع البيان أن "فرنسا تذكر بأن برنامج الصواريخ البالستية الإيراني لا يتوافق مع القرار 2231 الصادر عام 2015 عن مجلس الأمن الدولي".

ووجهت واشنطن دعوة مماثلة في الثالث من الشهر الجاري، اعتبرت فيها أن إطلاق هذه الصواريخ "استفزازي" وهددت بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران.

وأعلن نائب الرئيس الإيراني لشؤون الدفاع قاسم تقي زاده في 29 تشرين الثاني/نوفمبر أن بلاده ستطلق "ثلاثة أقمار صناعية في الأشهر المقبلة".

ونقلت عنه وكالة "إسنا" شبه الرسمية الإيرانية أن "تلك الأقمار الصناعية قد بنيت على أساس المعرفة المحلية وستنشر على ارتفاعات مختلفة".

ووفق واشنطن وباريس، فإن التكنولوجيا المستخدمة في إطلاق تلك الصواريخ تكاد تشبه تلك المعتمدة في صنع الصواريخ البالستية.