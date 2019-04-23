محكمة فرنسية ترفض عودة مواطنات من سوريا

رفضت أكبر محكمة إدارية في فرنسا الثلاثاء طلب فرنسيات في سوريا إعادتهن إلى بلدهن الأصلي، وقالت إن قاضيا لم يستطع الحكم في الأمر لأنه ينطوي على مفاوضات مع سلطات أجنبية.

وقالت المحكمة في بيان "يرفض مجلس الدولة طلبات قدمتها مواطنات فرنسيات يعشن في سوريا حاليا مع أطفالهن، للعودة" إلى فرنسا.

وأبلغت أسر في فرنسا عن وجود نحو 60 امرأة في سورية بينهن 40 أما معهن نحو 150 قاصرا، والغالبية العظمى من الأطفال دون السادسة من العمر.

وسبق لمسؤولين فرنسيين أن صرحوا بأن باريس تعمل من أجل إعادة أبناء مقاتلين متشددين فرنسيين، لكنها ستترك أمهاتهم لتحاكمهن السلطات المحلية.

وتراوحت أعداد المقاتلين المتشددين الفرنسيين في منطقة الشام بين 500 و700 على مدار السنوات.