فرنسي ثالث أمام القضاء العراقي لانتمائه إلى داعش

أصدرت محكمة الجنح في بغداد الأربعاء حكما بالسجن عاما واحدا على الفرنسي لحسن غيبودج لإدانته بـ"الدخول غير الشرعي" إلى الأراضي العراقية.

وصدر الحكم على غيبودج قبل يوم من مثوله أمام المحكمة الجنائية المركزية بتهمة الانتماء إلى داعش.

ورفض غيبدوج توكيل محام. وهو المواطن الفرنسي الثالث الذي سيحاكم الخميس بتهمة الانتماء إلى داعش أمام المحكمة الجنائية المركزية في بغداد. وهي واحدة من محكمتين مختصتين بقضايا "الإرهاب" في العراق.

وفي الأول من حزيران/يونيو، أصدرت المحكمة نفسها حكما بالسجن المؤبد على الجهادية الفرنسية ميلينا بوغدير "27 عاما"، بعدما حكم عليها سابقا بالسجن سبعة أشهر لإدانتها بـ"الدخول الى العراق بطريقة غير شرعية".

ويعادل المؤبد السجن 20 عاما بحسب القانون العراقي.

وقبل ذلك بشهرين، صدر حكم مماثل بحق الجهادية الفرنسية جميلة بوطوطعو "29 عاما" التي أدينت أيضا بالانتماء إلى داعش.

وهناك عدد محدود من الفرنسيين المشتبه بانضمامهم إلى داعش محتجزون حاليا في العراق وسورية مع عشرات من القاصرين، بحسب مسؤولين.

وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي على أكثر من 300 من الجهاديين الأجانب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، غالبيتهم نساء من تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.