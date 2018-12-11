قتلى بهجوم 'إرهابي' في فرنسا

أعلنت وسائل إعلام فرنسية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء في قرب سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ إلى أربعة.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن سقوط قتيل وإصابة 11 شخصا بجروح.

وفيما لا تعرف بعد دوافع الهجوم، أعلن مكتب المدعي الفرنسي أنه فتح تحقيقا في هجوم إرهابي.

وأعلنت الشرطة أنها تطارد المشتبه به بعدما فر من المكان إثر إطلاق النار.

وأعلن وزير الداخلية كريستوف كاستانير أن عددا من المصابين جروحهم خطيرة، وأكد تحديد هوية مطلق النار وهو صاحب سجل إجرامي.

وقالت الشرطة إن المشتبه به كان معروفا لدى السلطات باعتباره يمثل خطرا أمنيا. وهناك حوالي 26 ألف شخص وضعتهم السلطات على قائمة للأشخاص من هذه الفئة، من بينهم حوالي 10 آلاف يعتقد أنهم تطرفوا سواء في المساجد أو عبر الإنترنت أو في الخارج.

وأفادت تقارير بحدوث حالة من الهلع بين المارة في المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار. وقال أحد الأشخاص إن الناس كانوا يجرون في كل مكان.

وفور الهجوم، أغلق مبنى البرلمان الأوروبي في المدينة أبوابه لمخاوف أمنية.

تحديث: 22:07

أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح في إطلاق نار وقع مساء الثلاثاء قرب سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ.

وقالت الشرطة إن مطلق النار لاذ بالفرار.

وكتب نائب رئيس البلدية آلان فوناتنل في تغريدة: "إطلاق نار في وسط ستراسبيرغ. شكرا للجميع لبقائهم في المنازل حتى تتضح الأوضاع".