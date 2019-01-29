قالت السعودية الثلاثاء إنها أوقفت 126 موظفا في الحكم المحلي عن العمل في أنحاء مختلفة في المملكة لاتهامهم بالفساد.

وقالت وزارة الشؤون القروية والبلدية على تويتر "تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية".

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات الأشخاص في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بناء على أوامر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسط حملة على الفساد، مع احتجاز معظمهم واستجوابهم في فندق ريتز-كارلتون بالرياض.

وأُطلق سراح معظمهم ومن بينهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال بعد تبرئتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة.