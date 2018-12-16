بلاغ للنائب العام ضد محافظ القاهرة

قدم المحامي سمير صبري بلاغا للنائب العام المصري ضد محافظ القاهرة خالد عبد العال بتهمة "الإهمال والتقصير في مهام وظيفته"، وفق ما افادت به وسائل إعلام مصرية.

ويأتي البلاغ بعد فشل المحافظ في الإجابة على عدد من الأسئلة التي وجهها له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح عدد من المشروعات السبت.

وسأله السيسي على مقدار ميزانية صندوق العشوائيات في المحافظة، ومقدار دخل وإيرادات المحافظة، وعدد مشروعات الجسور "الكباري" التي تم تنفيذها في القاهرة خلال السنوات الأربع الماضية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماع مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة طرح الرئيس السيسي الأسئلة على محافظ القاهرة.