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تكنولوجيا

فشل هبوط المركبة الإسرائيلية على القمر

المركبة بيريشيت في محاولتها الهبوط على سطح القمر

فشلت محاولة إسرائيل الهبوط على سطح القمر في اللحظات الأخيرة بعدما تحطمت مركبة الفضاء بيريشيت خلال محاولتها الخميس الهبوط بسبب تعطل محركها قبيل العملية.

وقال منسق المشروع ومموله الأساسي موريس كان عبر الفيديو من مركز المراقبة في تل أبيب "لم ننجح، لكننا حاولنا بالتأكيد"، وقد كتب على الشاشة "لم تنجر المركبة الفضائية بيريشيت مهمتها الهبوط على سطح القمر بنجاح".

وصنعت مؤسسة الفضاء (سبيس آي.إل) الإسرائيلية، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة، المركبة الفضائية التي تزن 585 كيلوغراما بتكلفة تبلغ 100 مليون دولار.

وحتى الآن، لم يتمكن سوى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق والصين من تنفيذ هبوط "سلس" لمركبة فضائية على القمر.

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