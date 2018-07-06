فصائل الجنوب السوري: اليوم سنحسم مع الروس

نفى المتحدث باسم لجنة التفاوض لفصائل الجبهة الجنوبية المعارضة في سورية إبراهيم الجباوي في حديث لـ"راديو سوا" الجمعة تقدم القوات الحكومية السورية إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، مؤكدا عدم وجود قوات عسكرية روسية على الأرض، بل فقط "شرطة عسكرية".

وقال إن "جولة مفاوضات جديدة بدأت قبل قليل بين القوى الثورية والجانب الروسي لبحث آلية تسليم السلاح الثقيل وتأمين النازحين وانسحاب قوات الحكومة والمليشيات الإيرانية" , مؤكدا أن جولة اليوم ستكون "حاسمة".

لكن شهودا قرب معبر نصيب قالوا لوكالة رويترز إنهم رأوا مدرعات ودبابة ترفع العلم الروسي متجهة صوب المعبر الجمعة. وذكروا أنهم رصدوا قافلة على طريق عسكري يؤدي إلى المعبر الذي تسيطر عليه المعارضة.

وكان قيادي في القوات المتحالفة مع دمشق قد أكد تقدم تلك القوات عند الحدود الأردنية، وسيطرتها على مجموعة من القرى في المنطقة.

وتشن قوات النظام السوري منذ 19 حزيران/يونيو عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا، الواقعة جنوب غرب البلاد، بدعم من روسيا التي أبرمت في الأيام الأخيرة اتفاقات "مصالحة" منفصلة في أكثر من ثلاثين قرية وبلدة. وتنص هذه الاتفاقات بشكل رئيسي على استسلام الفصائل وتسليم سلاحها مقابل وقف القتال.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا أطراف النزاع في جنوب سورية إلى إعلان هدنة فورية لتمكين الأمم المتحدة من تمرير المساعدات من الأردن إلى تلك المنطقة التي يهدد القتال فيها 750 ألفا من السكان.