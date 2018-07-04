الجنوب السوري.. استئناف القصف بعد فشل المفاوضات

استأنفت طائرات روسية قصفها مناطق في ريف درعا في جنوب غربي سورية الأربعاء، بعد إعلان فصائل المعارضة في المنطقة فشل المفاوضات مع الجانب الروسي، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت "غرفة العمليات المركزية في الجنوب" في تغريدة إن فشل المفاوضات مع الروس جاء "بسبب إصرارهم على تسليم السلاح الثقيل".

وأوضح الناطق باسم الغرفة إبراهيم الجباوي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية: "لم تسفر هذه الجولة عن نتائج.. انتهى الاجتماع ولم يحدد موعد مقبل".

ووافقت الفصائل خلال الاجتماع، وفق ما قال مصدر معارض مطلع على مسار التفاوض، على "تسليم سلاحها على دفعات، لكن الجانب الروسي أصر على استلام كامل الأسلحة الثقيلة دفعة واحدة".

وتشن قوات النظام السوري منذ 19 حزيران/يونيو عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة درعا، الواقعة جنوب غرب البلاد، بدعم من روسيا التي أبرمت في الأيام الأخيرة اتفاقات "مصالحة" منفصلة في أكثر من ثلاثين قرية وبلدة. وتنص هذه الاتفاقات بشكل رئيسي على استسلام الفصائل وتسليم سلاحها مقابل وقف القتال.

وتمكنت قوات النظام عبر هذه الاتفاقات والحسم العسكري من توسيع نطاق سيطرتها من ثلاثين إلى ستين في المئة من مساحة محافظة درعا الحدودية مع الأردن، فيما تبدو عازمة على استعادة بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل إضافة الى معبر نصيب الحدودي مع الأردن.