فصائل في إدلب تسحب أسلحتها الثقيلة

قال مسؤولان في المعارضة السورية المدعومة من تركيا إن جماعات المعارضة المسلحة بدأت السبت سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في شمال غرب سورية.

وأعلن المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير ناجي مصطفى البدء بسحب السلاح الثقيل من المناطق التي تم الاتفاق عليها بين روسيا وتركيا.

وأضاف مصطفى باسم الجبهة التي تشكل تجمع الفصائل المسلحة الأبرز في منطقة إدلب أن "الجبهة الوطنية قامت بسحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح إلى الخلف مع الإبقاء على المقرات في مكانها مع الأسلحة المتوسطة والرشاشات المتوسطة والسلاح الخفيف".