فضل شاكر يعود بـ'بديت أطيب'.. هل يتعافى فعلا؟

أطلق المطرب اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة الاثنين، هي الأولى رسميا بعد عودته للحياة الفنية مرة أخرى من اعتزال دام ست سنوات.

وحملت الأغنية الجديدة اسم "بديت أطيب" (بدأت أتعافى)، ويربطها البعض بعودته مرة أخرى للغناء بعد فترة من انضمامه للتيار السلفي.

الأغنية التي غناها فضل باللهجة الخليجية، من تأليف الشاعرة السعودية رحاب، ولحنها مشعل العروج، وهي من إنتاج شركة King 7.

وكان شاكر قد مهد للأغنية بتغريدة غامضة عبر حسابه الرسمي كتب فيها "بديت أطيب" يوم 19 أيلول/سبتمبر، دون أن يزيد.

الأغنية لم تلق وحدها قبولا من الجماهير، فعودة فضل شاكر إلى الحياة الفنية كان لها النصيب الأكبر من التغريدات عبر تويتر.

لم تخل التغريدات من أراء سلبية، دار معظمها حول حياة فضل شاكر خلال الستة أعوام الأخيرة.

وكان شاكر قد اعتزل الفن في 2012، لينضم لإحدى الجماعات السلفية في لبنان وأصبح مقربا من الشيخ السلفي أحمد الأسير.

وكان حكم بالسجن قد صدر في حق شاكر والشيخ الأسير بسبب اشتباكات مسلحة عرفت إعلاميا باسم "أحداث عبرا"، وقعت بين أنصار الشيخ الأسير والقوات اللبنانية عام 2013، مسفرة عن مقتل 18 جندياً لبنانياً.

يذكر أن الهيئة الاتهامية في لبنان، قد أصدرت قرارا في تموز/يوليو الماضي، يقضي بإيقاف محاكمة فضل شاكر في فضية تأليف عصابات مسلحة، بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية حكما غيابيا في حق بالسجن 15 عاما مع الأعمال الشاقة.