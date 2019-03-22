فضيحة جديدة تطارد فيسبوك

أقرت شركة فيسبوك إنها قامت بتخزين ملايين كلمات مرور المستخدمين في قاعدة بيانات داخلية غير مشفرة كان يمكن لموظفي الشركة الاطلاع عليها.

ولا يوجد دليل على إساءة استخدام الموظفين لهذه البيانات، كما أن أي شخص من خارج الشركة لم يتمكن من الوصول إلى كلمات المرور، حسبما أكدت فيسبوك.

وذكرت مواقع متخصصة في أمن المعلومات أن حوالي 600 مليون مستخدم على فيسبوك ربما يكون لديهم كلمات مرور مخزنة في قاعدة البيانات الداخلية تلك.

وسيقوم عملاق التواصل الاجتماعي بإخطار المستخدمين على فيسبوك وإنستغرام من الذين يمكن أن يكونوا قد تأثروا بهذا الإعلان.