"فضيحة".. دي بروين ينتقد قرعة بطولة أوروبا 2020

انتقد نجم منتخب بلجيكا لكرة القدم كيفن دي بروين الطريقة المعتمدة لسحب قرعة مسابقة كأس أوروبا 2020 معتبراً بأنها "فضيحة" وأن الاتحاد القاري سيواجه صداعا لضمان لعب جميع الدول المضيفة المتأهلة على أرضها.

وستسحب قرعة النهائيات في العاصمة الرومانية بوخارست السبت 30 نوفمبر.

وتقام المسابقة صيف العام المقبل لأول مرة في 12 مدينة مضيفة في 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في لندن المباراة النهائية.

وضمن 20 منتخباً تأهله إلى النهائيات ولا يزال هناك 4 بطاقات يتنافس عليها 16 منتخبا سيخوضون دورا فاصلا مارس المقبل.

ومع اضطرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لتأكيد أن الدول المضيفة المتأهلة ستلعب مبارياتها في دور المجموعات على أرضها، ومع إبقاء بعض المنتخبات بعيدة عن بعضها لأسباب سياسية، فقد تمت إزالة الكثير من التشويق من القرعة المرتقبة.

فعلى على سبيل المثال، لا تستطيع أوكرانيا وروسيا مواجهة بعضهما البعض بسبب النزاع السياسي الواقع بينهما. هذا يعني أن المجموعة الثانية باتت شبه معلومة الملامح حيث بات أكيداً أن بلجيكا (رأس المجموعة) ستواجه روسيا والدنمارك (كلاهما سيستضيف مباريات على أرضه)، تاركين بذلك مكانا واحدا للقرعة.

وقال دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي الانكليزي للتلفزيون البلجيكي بعد فوز فريقه 6-1 على قبرص الثلاثاء "إنها فضيحة بصراحة، كرة القدم لم تعد كرة قدم حقا، لقد أصبحت عملاً تجارياً. كلاعب عليك أن تعتاد على ذلك، لكن بالنسبة لي فهي تزييف المنافسة. ستسرق المتعة من القرعة".

في الوقت نفسه أبدى مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان انزعاجه من أن فريقه قد وضع بالفعل في نفس المجموعة (الثالثة) التي ترأسها أوكرانيا.

وقال لصحيفة "دي تليغراف" "لا أفهم هذا الشكل الجديد حقا. لقد سألت اتحاد بلدي ما إذا كان لا يزال علي الذهاب إلى القرعة".

وتحتل كل من بلجيكا (المجموعة الثانية) وإيطاليا (الأولى) وإنكلترا (الرابعة) وألمانيا (السادسة) وإسبانيا (الخامسة) وأوكرانيا (الثالثة) رأس مجموعاتها بناء على نتائجها في التصفيات، وبالتالي فإن فرنسا (بطلة العالم 2018)، والبرتغال (بطلة أوروبا 2016)، أتيا في التصنيف الثاني والثالث على التوالي.

ستُجرى قرعة الدور الفاصل الجمعة، حيث ستحصل المنتخبات على فرصة أخيرة من أجل التأهل إلى المسابقة الأوروبية.

وبات معلوما سلفاً في المستوى الثاني من البلاي اوف أن البوسنة والهرسك ستستضيف إيرلندا الشمالية، في 26 مارس المقبل وتحل جمهورية إيرلندا في ضيافة سلوفاكيا، يلعب بعد ذلك الفائزان ليحدد المتأهل إلى النهائيات عن هذا المستوى.

كما ستلعب النروج في مواجهة صربيا، في التصنيف الثالث، وجورجيا ضد بيلاروسيا وجمهورية شمال مقدونيا ضد كوسوفو.

وتبقى القرعة لحسم بقية المواجهات.

تصنيف المنتخبات المتأهلة:

التصنيف الأول: بلجيكا وإيطاليا وإنكلترا وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا

التصنيف الثاني: فرنسا وبولندا وسويسرا وكرواتيا وهولندا وروسيا

التصنيف الثالث: البرتغال وتركيا والدنمارك والنمسا والسويد وتشيكيا

التصنيف الرابع: ويلز وفنلندا والفائزون من البلاي أوف